YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç tarihi geçtiğimiz Mart ayındaki sınav sonrasında merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından 2024 YDS/1 sınav sonuç tarihi açıklandı. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
24 Mart'ta yapılan YDS yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonrası gözler YDS sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından sonuç tarihi açıklandı. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise henüz bilinmiyor.
YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
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