Yayınlanma: 20.04.2024 - 15:20

Güncelleme: 20.04.2024 - 15:20

2024 bursluluk sınavının saat kaçta başlayacağı, sınava artık saatler kala öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Burs almak için İOKBS sınavına katılım sağlayacak olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, gözlerini sınavın ayrıntılarına çevirdi. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı saat kaçta? Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru?

2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 bursluluk sınavı (İOKBS), 21 Nisan Pazar günü saat sabah 10.00'da ve öğlen 12.00'da sona erecek.

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

2024 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Nisan'da yapılacak olan bursluluk sınavı sonuçları ise 17 Mayıs'ta Bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.