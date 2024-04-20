Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı saat kaçta? Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru?

Bursluluk sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı bursluluk sınavı için öğrenciler son hazırlıklarını tamamladı. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı saat kaçta? Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 15:20
Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı saat kaçta? Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru?
Abone Ol google-news

2024 bursluluk sınavının saat kaçta başlayacağı, sınava artık saatler kala öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Burs almak için İOKBS sınavına katılım sağlayacak olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, gözlerini sınavın ayrıntılarına çevirdi. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı saat kaçta? Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru?

2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 bursluluk sınavı (İOKBS), 21 Nisan Pazar günü saat sabah 10.00'da ve öğlen 12.00'da sona erecek.

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

2024 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Nisan'da yapılacak olan bursluluk sınavı sonuçları ise 17 Mayıs'ta Bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.


Bursluluk sınavı haberleri burs haberleri ne zaman haberleri sınav takvimi haberleri sınav haberleri

İlgili Haberler

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek

ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu

Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Yaşam boyu dostluklarını sürdüren 4 burç: Bu burçlar arkadaşlıklarına sahip çıkıyor

Yaşam boyu dostluklarını sürdüren 4 burç: Bu burçlar arkadaşlıklarına sahip çıkıyor
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı açıklandı

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı açıklandı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Doğada yetişiyor! Bitlislilerin geçim kaynağı: Kilosu 150 TL

Doğada yetişiyor! Bitlislilerin geçim kaynağı: Kilosu 150 TL
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu