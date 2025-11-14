Yediemin otoparkında ücret kavgası: Birbirlerine girdiler!

Karşıyaka Mahallesi’ndeki Çetin Yediemin Otoparkı’nda polis denetimleri sırasında eksik evrak ve haciz işlemleri nedeniyle otoparka çekilen araçlarını teslim almak isteyenler, yüksek ücret talep edildiği gerekçesiyle otopark görevlileriyle tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, araç sahipleri ve yakınları ile otopark çalışanları arasında tekme, tokat, sopa ve kemerlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine saldırırken, olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.