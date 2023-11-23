Yediemindeki araçlar için yeni dönem başlıyor!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 15:09

Güncelleme: 23.11.2023 - 15:26

Adalet Bakanlığı'nın Yediemin Otoparklarındaki araçlarla ilgili düzenlemesi 1 Kasım'da yürürlüğe girdi. İlk aşamada hukuken muhafazasına gerek kalmayan 700 bin aracın satışına aybaşından itibaren başlandı.

Hacizli olduğu için otoparklarda kalan araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için yapılan düzenlemede yeni dönem ise bugün başladı.

Borçlarından dolayı aracı haczedilen kişiler 10 gün içerisinde icra dairesine başvurarak, sadece Yediemin ücretini ödeyerek araçlarını teslim alabilecek. Ancak borç kapatılmamış ise icra takibi devam edecek ve ödeme yapılmadığı takdirde araçlar tekrar haczedilebilecek.

5 Aralık tarihine kadar alınmayan araçlar ise, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ve Kızılay'a hibe edilerek kamuya kazandırılacak.

"E-İHALE SÜRECİNDE ALINMAYAN ARAÇLAR İÇİN..."

1 Kasım itibariyle başlayan süreci anlatan avukat İyaz Çimen, şunları kaydetti:

"Haczedilen mallar eğer muhafaza altına alınırsa yedieminlik yetkisi olan şahıslara devrediliyor ve onlar bunları depo vazifesinde göz kulak olmak mahiyetinde saklamak mecburiyetindeler ve hukuki süreç neticelenmediği sürece oradaki depo hizmeti devam ediyor. Nitekim bazı dosyalarda çözüm üretilemediği takdirde bu süreçler çok uzun zamana yayılabiliyor. Bu durumda da bir hizmet karşılığı olan bir ücretlendirme söz konusu oluyor.

Yedieminlerin alacakları böyle durumlarda muhafaza altına alınan mallardan daha yüksek bedellere çıkabiliyor. Bu hem alacaklı hem borçlu hem de yediemin tarafına da bir mağduriyet yaratıyor. Bunun çözümü için kanuni süreci içinde satışı yapılmamış olan taşınırların resen ihale yöntemiyle satışına karar verildi. Tabi 1 Kasım'da bunlarla ilgili e-ihaleler yapılmaya başlandı, hatta ikinci ihaleler de yapıldı. Bu kapsamda satılamayan mallarla ilgili de sahibine iade prosedürü başladı."

"BU DURUM HACZİ KALDIRMIYOR"

İyaz Çimen, şöyle devam etti:

"Burada malın sahibine 10 günlük süre veriliyor. Kişi 10 gün içinde başvuru yaparsa eğer yediemin ücretini ödemek kaydıyla malın sahibi malı iade alabiliyor. Ama bu durum haczi kaldırmıyor, borcu ödenmiş kabul ettirmiyor. Sadece dosya devam ediyor. Sadece ürün depoda değil sahibinde kalmış oluyor. Buradaki temel düşünce eğer ki bu bir ticari araçsa, vatandaşın aracını kullanarak borcunu ödemesi yönünde devletimizin bir düşüncesi var diyebiliriz. Vatandaş en yakın icra dairesine giderek başvurusunu yapabilir. O başvuruyu yaptıktan sonra yediemin ücretini orada ödemesi gerekiyor. Ücreti ödedikten sonra buradan alacağı evrakla birlikte aracını teslim alabilir."

"YENİDEN YAKALAMA VE MUHAFAZA İŞLEMİ YAPILABİLİR"

Aracını yedieminden alacak borçlunun borcunu en kısa sürede ödemesi gerektiğini söyleyen Çimen, "Asgari ve azami bir süresi yok, neticede icra takibinin başlatılmış olması demek borcun ödeme gününün geçtiği anlamına geliyor, hemen ödenmesi gerekiyor. Teslim alınan araçla ilgili yeniden yakalama ve muhafaza işlemi gerçekleştirilebilir. Bu, alacaklının talebine bağlı bir durum. Aracı teslim aldıktan sonra borçlunun biran evvel dosyayı kapatması gerekir ki tekrar aynı süreçlerle muhatap olmasın" dedi.

ALINMAYAN ARAÇLAR MKE VEYA KIZILAY'A DEVREDİLECEK

E-ihale yöntemiyle gerçekleşmeyen satışların burada da yaşanabileceğini söyleyen avukat Çimen, şu ifadeleri kullandı:

"Taraflar burada gelip aracı alma yoluna gitmeyebilirler, bu durumda da araçlar hurda değerinden de faydalanılabilmesi maksadı ile MKE'ye ve Kızılay'a devredilecektir. Orada da aracın durumuna bağlı olarak kullanıma müsaitse kamu hizmetine tahsis edilecektir ama genelde hurda bedelinin alınabilmesi yoluyla muhtemelen geri dönüşüme gönderilecektir."

"HERKES İÇİN FAYDASI VAR"

Yediemin otoparkı sahibi Ferhat Hakan ise, söz konusu düzenlemeye ilişkin şöyle konuştu:

"Şu andaki süreç araçların tasfiyesi için yapılacak. Adalet Bakanlığı'ndan bize geldiler. Bizden liste istediler, bizdeki hacizli 400 aracın listesini verdik. İlk etapta araç sahiplerine tebligat gidecek. Tebligata itiraz etmeyenler gelip aracını alacak. Alınmayanlar da tasfiye edilecek, icradan satışa sunulacak ve ülkeye tekrar girecek bu araçlar. Bizim 10'a yakın otoparkımız var. Hepsinde toplam 10-15 bine yakın araç var. Hem ülke için hem vatandaş için hem de alacaklı için, herkes için faydası var."