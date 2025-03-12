Bursa'da iş cinayeti! Genç mühendis hayatını kaybetti, geriye hamile eşi kaldı
Bursa’da bir krom fabrikasında çalışan 33 yaşındaki mühendis Çağrı Baş, makinenin içine düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz mühendisin eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Bursa’nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında korkunç bir iş kazası meydana geldi. Fabrikanın kırma-eleme bölümünde çalışan mühendis Çağrı Baş, henüz belirlenemeyen bir nedenle makinenin içine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Çağrı Baş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç mühendisin eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çağrı Baş’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Etiketler: #Bursa #iş cinayeti
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