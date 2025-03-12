Mardin'de iş cinayeti: 3. kattan düşen inşaat işçisi öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası Abdullah Yasin (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
8 Mart Mahallesi'nde Mardin yolu kenarındaki inşaatta dün akşam saatlerinde, Kalıp ustası Abdullah Yasin, inşaatın 3'üncü katında çalışırken dengesini kaybedip düştü.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Yasin, yapılan tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #mardin #iş cinayeti #iş cinayetleri
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