Mardin'de iş cinayeti: 3. kattan düşen inşaat işçisi öldü

Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:35

Güncelleme: 12.03.2025 - 12:37

8 Mart Mahallesi'nde Mardin yolu kenarındaki inşaatta dün akşam saatlerinde, Kalıp ustası Abdullah Yasin, inşaatın 3'üncü katında çalışırken dengesini kaybedip düştü.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Yasin, yapılan tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.