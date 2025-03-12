Mardin'de iş cinayeti: 3. kattan düşen inşaat işçisi öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası Abdullah Yasin (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'de iş cinayeti: 3. kattan düşen inşaat işçisi öldü
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:35

8 Mart Mahallesi'nde Mardin yolu kenarındaki inşaatta dün akşam saatlerinde, Kalıp ustası Abdullah Yasin, inşaatın 3'üncü katında çalışırken dengesini kaybedip düştü.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Yasin, yapılan tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #mardin #iş cinayeti #iş cinayetleri

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