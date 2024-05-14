Yeğenini yardımcısı yapan başkan, işlemi geri çekti

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla yeğeni ve bir milletvekilinin kardeşinin belediye başkan yardımcısı olarak atamasını geri çekti.

ANKA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:27
Yeğenini yardımcısı yapan başkan, işlemi geri çekti
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Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın yeğenini ve bir milletvekilinin kardeşini belediye başkan yardımcısı olarak ataması tepki çekmişti. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı üzerine Başkan Demirçalı’nın atama işlemini geri çektiği öğrenildi.


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