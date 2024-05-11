Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına ilişkin kılavuz yayımlandı. Başvurular, 3-6 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Peki, Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB, proje okullarına öğretmen atama başvuruları geride kaldı. Başvurular, 3-6 Mayıs tarihlerinde, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak yapıldı. Peki, Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları, 10 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak. Atamalar, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak. Atama sonuçları, Bakanlığın resmi internet adresinden ilan edilecek.
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