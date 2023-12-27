Yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu çoban, feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:19
Yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde bir mandırada çobanlık yapan Afganistan uyruklu Cavit Niyazi, çalıştığı tesiste yem kardığı sırada üzerine çıktığı balyaların altından kayması sonucu yem karma makinesine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


İlgili Haberler

Malatya'da 2 gündür aranan çoban ölü bulundu

Malatya'da 2 gündür aranan çoban ölü bulundu
Çoban ve koyunları karda mahsur kaldı: Yardıma sürü sahibi yetişti

Çoban ve koyunları karda mahsur kaldı: Yardıma sürü sahibi yetişti
Çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 16 ölü

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 16 ölü

En Çok Okunan Haberler