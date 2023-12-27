Yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu çoban, feci şekilde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde bir mandırada çobanlık yapan Afganistan uyruklu Cavit Niyazi, çalıştığı tesiste yem kardığı sırada üzerine çıktığı balyaların altından kayması sonucu yem karma makinesine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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