Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranının netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yemek kartı ücreti de resmileşti. Peki, Yemek Kartı Ücreti ne kadar olacak? 2026 Günlük yemek kartı ücreti kaç TL'ye çıktı?

YEMEK KARTI 2026 ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılında günlük 240 TL olarak uygulanan yemek ücreti, yeni yılda yüzde 25,49 artırıldı.

Bu güncellemeyle birlikte 2026 yılı günlük yemek kartı bedeli 301,2 TL olarak belirlendi.

Böylece çalışanların hem işyerindeki yemek ihtiyacını karşılayan hem de vergi avantajı sağlayan yemek kartları, enflasyon karşısında güncel seviyesine çekilmiş oldu. İşverenler açısından ise vergi istisnası nedeniyle yemek kartı desteği, en çok tercih edilen yan haklardan biri olmaya devam ediyor.