Yemek ücretinde yeni karar: Günlük 300 lirayı aşarsa prim alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanlara verilen yemek ücretlerinde prim düzenlemesine gitti.

Buna göre ücretin günlük 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf tutulmaya devam edilecek. 300 lirayı aşan kısım içinse prim alınacak. Kural şunlarda geçerli:

Yemek yardımı

Yemek kartı

Yemek kuponu veya çeki

Üçüncü kişilerden fatura karşılığı hizmet alımı

Nakit yemek ödemelerinde

Yani günlük 300 lira yemek parası alana dokunulmayacak. Fakat bu 350 liraya çıkarılırsa, 50 lira maaşmış gibi sayılarak bundan sigorta primi kesilecek. Dolayısıyla işveren prim ödeyecek.