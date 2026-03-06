Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.03.2026 18:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Yemek ücretinde yeni karar: Günlük 300 lirayı aşarsa prim alınacak

SGK, yemek yardımlarında prim uygulamasını değiştirdi. Yemek kartı, kuponu, nakit ödeme ve fatura karşılığı verilen yemeklerde günlük 300 liraya kadar olan kısım prim dışı kalacak, üzerindeki tutar için prim ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanlara verilen yemek ücretlerinde prim düzenlemesine gitti.

Buna göre ücretin günlük 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf tutulmaya devam edilecek. 300 lirayı aşan kısım içinse prim alınacak. Kural şunlarda geçerli:

  • Yemek yardımı
  • Yemek kartı
  • Yemek kuponu veya çeki
  • Üçüncü kişilerden fatura karşılığı hizmet alımı
  • Nakit yemek ödemelerinde

Yani günlük 300 lira yemek parası alana dokunulmayacak. Fakat bu 350 liraya çıkarılırsa, 50 lira maaşmış gibi sayılarak bundan sigorta primi kesilecek. Dolayısıyla işveren prim ödeyecek.

