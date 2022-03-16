Yemek yediği restoranları, bindiği taksileri 10 bin lira dolandırdı
Antalya'da yemek yediği restoranlarla bindiği taksilere çeşitli bahanelerle para ödemeyip, yaklaşık 10 bin lira dolandıran Ozan A. yakalandı.
Dolandırıcılık olayları, çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesindeki mahallelerde meydana geldi.
Restoranlarda yemek yedikten sonra 'Yanda oturuyorum, parayı bozdurup geleyim', bindiği taksilerle gideceği yere ulaşmasının ardından da 'Parayı evden alıp geliyorum' diyerek ortadan kaybolan Ozan A.'nın, girdiği apartmanlarda ise kapısını çaldığı dairede oturanlara 'Alt komşunuzum, taksiye bozuk para vereceğim' diyerek dolandırdığı ortaya çıktı.
30'A YAKIN KİŞİYİ DOLANDIRDI
Benzer yöntemlerle dolandırılan 12 kişinin şikayetiyle harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ozan A.'yı bir iş yerinde otururken yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Ozan A., suçlamaları kabul etti. Şüphelinin, 30'a yakın kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi. Dolandırılan para miktarının ise 10 bin lira olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan A.'nın, bazı işletmelere girip para aldıktan sonra ortadan kaybolma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Video Haberler
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- '30 TL'yi geçebilir' tahmini
- 3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
- ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
- Üniversite yemekhanesinde duygulandıran anlar
- Benzin ve motorinde indirim kapıda
- Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması geldi
- Batılı ülke liderlerini Ukrayna’ya davet etti
- Meteoroloji'den İstanbullulara kar yağışı uyarısı
- Direkten kopan kablo patlamalara neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- 'Altın alanlara geçmiş olsun'
- Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
- Kanserle savaşıyordu: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- CHP'li Başarır sordu: 'Böyle bir tesadüf olabilir mi?'
- Sağlık çalışanlarından Bakan Koca'ya istifa çağrısı
- Fenerbahçe'den 6 imza!
- İtalya'dan Rus gazı açıklaması
- Yumruk atıp bıçak çektiği doktordan şikayetçi olmuş
- Seren Serengil'e para cezası