Yemeksepeti kuryelerinin direnişi 5. gününde sürüyor

05 Şubat 2022 Cumartesi, 14:35

Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri, maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için 5’inci kez şirketin İstanbul’daki genel müdürlük binasının önünde bir araya geldi.“Yemeksepeti çalışanları” isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların ardından kuryeler, İstanbul'un pek çok noktasından genel müdürlük binasına doğru yola çıktı.

İşçiler, genel müdürlük binasının önünde konvoylar halinde kornalarını çalarak toplandı. Düşük zam teklifine karşı direnişe geçen Yemeksepeti kuryelerinin, şirketin genel merkez binası önünde toplanmasının ardından Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, Yemeksepeti direnişine destek verenlere teşekkür etti.

İşçilerin, net 5 bin 500 TL maaş, prim ve yan haklar, haklarını arayan hiçbir işçi ve kurye işten ayrılmayacak, iş kolumuzu derhal taşımacılığa geçirilsin, sendikal faaliyet güvence altına alınsın talepleri tekrarlandı.

“DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Öte yandan, Yunanistan (Tüm İşçilerin Militan Cephesi) PAME’den Yemeksepeti çalışanlarına destek geldi. PAME’den yapılan açıklamada, “Yemeksepeti işçilerinin direnişini selamlıyor ve dayanışmamızı iletiyoruz” denildi.

Daha önce PAME Yemeksepeti işçileriyle, Nakliyat-İş Sendikası da e-food işçileriyle karşılıklı dayanışma eylemi yapmıştı.

PAME’nin açıklaması şöyle:

"Nakliyat-İş Sendikası’nın (Türkiye’deki Dünya Sendikalar Federasyonunun Üyesi) desteğiyle, son günlerde şirketin İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Ankara’daki ofislerinde işçiler protesto ve yürüyüşler düzenliyor. Mücadelelerinde önemli destek, Yunanistan’da E food işçilerinin kazanımıyla sonuçlanan deneyimlerdir. Nakliyat-İş Sendikasının bu direnişi başlattığında biz PAME olarak bu mücadeleyi destekledik ve dayanışma içindeyiz."

“HAKLARINIZ İÇİN MÜCADELE EDİN”

Yemeksepeti’nin sahibi Delivery Hero’nun Yunanistan’daki işletmesi e-food’ta çalışan, PAME’ye bağlı Atina e-food İşçileri Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Yemeksepeti’ndeki kardeşlerimiz; Sizinle dayanışma içerisindeyiz. Hep birlikte işimizde güvenlik, insanca koşullar ve adalet için mücadele ediyoruz. Haklarınız için mücadele edin! Geleceğiniz için mücadele edin!” denildi.