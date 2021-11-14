14 Kasım 2021 Pazar, 12:35

Çevrim içi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti bünyesinde çalışan kurye ve depo emekçilerinin, sendikal mücadele ve işçi hakları için örgütlendiği bir topluluk olan Yemeksepeti İşçi Komitesi tarafından hazırlanan Yemeksepeti İşçi Bülteni'nin ilk sayısı çıktı.

'Baskı ve mobbinge son!' vurgusunun yapıldığı bültenin ilk sayısı, Yemeksepeti İşçi Komitesi'nin resmi Twitter hesabından da duyuruldu.

Yemeksepeti İşçi Bülteni’nin ilk sayısı depolarda,motorlarda,sokaklarda!



Bu sayı: Sendikal yetkide durum, yeni saldırılar,yılbaşı ücret zammı,esnaf kurye,kurye Mengzhu’yla dayanışma, mektuplar.



Kurye ve depo işçisi arkadaşlarımız: Bize ulaşın, bültenimizi şubenize ulaştıralım! pic.twitter.com/qh65SpZqXw — Yemeksepeti İşçi Komitesi (@YKomitesi) November 13, 2021

Bültenin ilk sayısında; sendikal yetkide durum, yılbaşı ücret zammı, esnaf kurye, kurye Mengzhu’yla dayanışma gibi konu başlıklarının yanı sıra; kuryelerin çalışma şartlarına ilişkin açıklamaları da yer alıyor.

Yemeksepeti İşçi Komitesi, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) işbirliğiyle yeterli çoğunluğu sağlayarak, 'sendika yetkisi' için Çalışma Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş ve resmi olarak sendika yetkisini almıştı.