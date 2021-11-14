Yemeksepeti İşçi Bülteni'nin ilk sayısı çıktı: "Baskı ve mobbinge son!"
Dijital yemek sipariş sitesi Yemeksepeti'nde çalışan kurye ve depo işçilerinin, hakları için bir araya geldiği bir topluluk olan Yemeksepeti İşçi Komitesi tarafından kaleme alınan Yemeksepeti İşçi Bülteni'nin ilk sayısı çıktı. 'Baskı ve mobbinge son" mesajı verilen bültende; kuryelerin çalışma şartlarına ilişkin açıklamaları ve sendikal mücadeleye ilişkin notlar yer alıyor.
Çevrim içi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti bünyesinde çalışan kurye ve depo emekçilerinin, sendikal mücadele ve işçi hakları için örgütlendiği bir topluluk olan Yemeksepeti İşçi Komitesi tarafından hazırlanan Yemeksepeti İşçi Bülteni'nin ilk sayısı çıktı.
'Baskı ve mobbinge son!' vurgusunun yapıldığı bültenin ilk sayısı, Yemeksepeti İşçi Komitesi'nin resmi Twitter hesabından da duyuruldu.
Yemeksepeti İşçi Bülteni’nin ilk sayısı depolarda,motorlarda,sokaklarda!— Yemeksepeti İşçi Komitesi (@YKomitesi) November 13, 2021
Bu sayı: Sendikal yetkide durum, yeni saldırılar,yılbaşı ücret zammı,esnaf kurye,kurye Mengzhu’yla dayanışma, mektuplar.
Kurye ve depo işçisi arkadaşlarımız: Bize ulaşın, bültenimizi şubenize ulaştıralım! pic.twitter.com/qh65SpZqXw
Bültenin ilk sayısında; sendikal yetkide durum, yılbaşı ücret zammı, esnaf kurye, kurye Mengzhu’yla dayanışma gibi konu başlıklarının yanı sıra; kuryelerin çalışma şartlarına ilişkin açıklamaları da yer alıyor.
Yemeksepeti İşçi Komitesi, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) işbirliğiyle yeterli çoğunluğu sağlayarak, 'sendika yetkisi' için Çalışma Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş ve resmi olarak sendika yetkisini almıştı.
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