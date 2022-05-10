Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Ergene’de bulunan ASB’deki cam elyaf üretim tesisinde çalışan 28 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ehliyeti eski olanlar dikkat: Son tarih açıklandı!
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Miami'de zafer Verstappen'in!
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- AKP'de tekme tokat kavga!
- Sigara fiyatlarına büyük zam!