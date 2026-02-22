2026 yılının birinci dönem Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) sınav tarihleri açıklandı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından yapılan sınav duyurusu, Resmî Gazete’de yayımlandı. Peki, yeminli mali müşavirlik sınav takvimi belli oldu mu? 2026 Mali Müşavirlik Sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

Bu yılın birinci dönem Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) sınavları 2–11 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sınava ilk kez katılacak adayların başvurularını 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Daha önce sınava girip tekrar katılacak adaylar ise başvurularını 23 Şubat–13 Mart 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

İlk kez başvuru yapacak adaylar için, 27 Şubat 2026 tarihi itibarıyla gerekli hizmet süresini fiilen tamamlamış olma şartı aranacak.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI NE ZAMAN?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınavı, 25 Nisan 2026 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecek.

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden "https://login.tesmer.org.tr" adresi aracılığıyla ön başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.