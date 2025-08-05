Yeni ‘açılım’ sürecine yurttaş tepkili! İYİ Parti’nin Bursa mitingine 25 bin kişinin üstünde katılım

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşması ve terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı ile başlayan “açılım” süreci İYİ Parti için dönüm noktası oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Bahçeli’ye verdiği “urganlı” tepki, gözleri yeniden İYİ Parti’ye çevirdi. Sürecin başından beri karşı bir tutum sergileyen İYİ Parti’nin üye sayılarında yükselişler ortaya çıktı, partiye geri dönüşler başladı, dağılan teşkilatlar toparlandı, MHP’den kopanlar İYİ Parti’ye yöneldi.

PART İLİLER ENDİŞELİYDİ

Terör örgütü PKK’lı bir grubun sembolik olarak silah bırakmasının ardından Meclis’te sürece yönelik komisyon kurulması, İYİ Parti’yi harekete geçirdi. Uzun süredir düşünülen ve parti toplantılarında dile getirilen “miting yapma” fikrinde ortaklaşıldı. “Birinci Vazifen...” ismi verilen ve tüm yurtta yapılması planlanan mitingler serisi, Bursa Osmangazi’den geçen pazar başlatıldı. Bundan sonraki mitingler, Osmangazi’nin atmosferine göre şekillenecekti. Mitingin atmosferi, İYİ Parti yöneticilerini bile şaşırttı. Sürece yönelik halkın büyük tepkisi olduğunu saha çalışmalarından gözlemle dile getiren partililer, katılımdan endişeliydi. Ancak 25 bin kişilik miting alanı kapasitesinin üstünde doldu. Mitingte her siyasi görüş ve partiden yurttaşların yer alması dikkat çekti.

‘MUHALEFET OLARAK KAR ŞI ÇIKMALIYIZ’

Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi, Adalet Partisi, Ata Partisi, Turan Hareketi Partisi ve ülkücü-milliyetçi platformlar da mitinge resmi olarak destek verdi. Eski ülkü ocakları başkanları ve ülkücü camianın bilinen isimleri de miting alanında yerini aldı. İYİ Parti teşkilatları da otobüs otobüs alana taşındı. Ancak konuştuğumuz yurttaşlar arasında MHP ve CHP’li olanlar da, AKP’den kopanlar da vardı. Konuştuğumuz CHP’li bir yurttaş, “Cumhur İttifakı’nın Erdoğan’ın yeniden başkan olması için ortaya koyduğu bir süreç işletiliyor. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın özne olduğu, Atatürkçülüğün ve milli değerlerimizin ayaklar altına alındığı bir süreç... Muhalefet olarak buna karşı çıkmalıyız” dedi.

‘BİRBİRİMİZE D Ü Ş ÜRÜP, ÜLKEY İ SOYACAKLAR’

Yıllardır oyunu AKP’ye verdiğini söyleyen bir yurttaş da “Biz artık siyaset düşünecek durumda değiliz. Ekonomi çok kötü. Geçinemiyoruz. Çocuklarımız aç. Bunlarla gündemi değiştiriyorlar. Bizi bölerek, ayrıştırarak birbirimize düşürüp; ülkeyi daha çok soyacaklar” yorumunu yaptı.

‘T ÜRKE Ş’İN KEMİKLERİ SIZLIYOR’

“Ben bugüne kadar 3 hilalden başkasına oy basmadım” diyen 60 yaşında bir yurttaş da “Bizim bildiğimiz MHP bu değil. Başbuğ Alparslan Türkeş’in kemikleri sızlıyor. Partisinin genel başkanı terörist başına ‘kurucu önder’ diyor. Bugünlerin yaşanacağını yıllar önceden bana söyleseler asla inanmazdım. Bahçeli’nin söylediklerini daha önce CHP’den bir isim söylese hapsi boylardı” tepkisini gösterdi. Zafer Partisi ve Turan Hareketi Partisi’nden de “Z kuşağı” olarak tanımlanan gençler alandaydı. Onlar da geleceklerinden “umutsuz”, ülkenin bölünmesine karşı olduklarını ve mücadele edeceklerini dile getirdi.

‘TEPK İ B ÜYÜYECEK’

İYİ Parti’ye küskün ve partiden tartışmalı olarak ayrılan isimler de mitinge katıldı. İYİ Partili yöneticiler, “Açılım sürecinin partiler üstü bir konu olduğunu” ifade ederek “İYİ Parti’yi ‘umut’ olarak gören binler bu alanda. Bu tepki çığı, her mitngde büyüyecek. Halka rağmen siyaset yapılmayacağını eninde sonunda anlayacaklar” değerlendirmelerinde bulundu. Yeni “açılım” süreciyle de birlikte rüzgarı arkasına aldığını kaydeden partililier, “yeniden doğuş” sürecine girildiğini belirtti. Partiden üst düzey bir yetkili, “Bu süreç İYİ Parti’nin de şahlanışını beraberinde getirecek. Ancak önemli olan kaç oy alacağımız değil. Çünkü tarihin doğru yerinde duruyoruz. Vicdanımız rahat” yorumunu yaptı.