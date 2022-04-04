Yeni Akit yazarından AKP'nin oy oranıyla ilgili 'itiraf' gibi sözler: 'Bıçak sırtı bir durumla karşı karşıyayız'

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:31

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, köşesinde "Metal yorgunluk" başlığıyla dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Şanlıdağ yazısında, seçimlere işaret ederek AKP'nin oy oranıyla ilgili 'itiraf' gibi değerlendirmelere yer verdi. Şanlıdağ aynı yazısında, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin ise oy oranının yüzde 10 barajının altında olduğuna dikkat çekti.

Şanlıdağ'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Liderinin güçlü olmasından dolayı hâlâ Türkiye’nin en büyük partisi olması özelliğini koruyor. Dış politikadaki başarısı ve içerde gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki hizmetlerinden dolayı tüm dünyada varlığını hissettiren ekonomik krize rağmen, Ak Parti’de bariz bir çözülme yok. Ancak seçimi kazanmak da çantada keklik gibi durmuyor. Bıçak sırtı bir durumla karşı karşıyayız. Ak Parti’nin oy çeperinde daralma var. Yorgunluk, gözle görülür bir şekilde hissediliyor. Gerçekçi olmakta fayda var. Her şeyi sütliman gibi görüp rehavete kapılmanın sonu hüsran olabilir. MHP’nin oylarının bugün yüzde 10 barajının altında olduğu bir gerçek."

Yazının devamında ise şunlar kaydedildi:

"Kararsızlar, Kürtler ve genç kuşaklar konusunun iyi irdelenmesi gerekiyor. Ak Parti oturup düşünsün: Benim oylarım neden kararsızlar havzasına akıyor? Muhalefet de şöyle desin: Yahu her şeye rağmen Ak Parti’den ayrılan seçmen neden bizi tercih etmiyor? Ortada bir sorun var ve vatandaş bu sorunun üstesinden muhalefetin gelebileceğine inanmıyor. Seçmenin tereddütleri var. Kazanımlarının heba olmasını istemiyor. Çözerse yine Ak Parti çözer dedirtecek bir hamle bekliyor. Seçmene bu inancı verecek olan da sadece Ak Parti’nin kendisidir. Ak Parti dış politikadaki başarısına çok güvenmemeli. Eğer kararsız seçmen, diplomasi trafiği karın doyurmuyor derse, işler tersine dönebilir. Dolayısıyla Ak Parti’nin zamlar ve enflasyon konusuna bir çözüm bulması gerekiyor."