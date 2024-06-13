Yeni aldığı arabasıyla sitenin bahçesine uçtu

Edirne’de kısa bir süre önce aldığı arabasıyla seyir halindeyken 5 metrelik duvardan site bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ve oğlu yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:40
Yeni aldığı arabasıyla sitenin bahçesine uçtu
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Edirne’nin Cumhuriyet Mahallesi Suhe Sokak’ta seyreden M.C. idaresindeki 22 ADR 380 plakalı otomobil, 5 metrelik duvardan site bahçesine uçtu.

Kazayı gören yurttaşların yardımıyla araçtan çıkarılan M.C. ve oğlu O.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın aile tarafından kısa bir süre önce satın alındığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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