Yeni aldığı arabasıyla sitenin bahçesine uçtu

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:40

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:40

Edirne’nin Cumhuriyet Mahallesi Suhe Sokak’ta seyreden M.C. idaresindeki 22 ADR 380 plakalı otomobil, 5 metrelik duvardan site bahçesine uçtu.

Kazayı gören yurttaşların yardımıyla araçtan çıkarılan M.C. ve oğlu O.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın aile tarafından kısa bir süre önce satın alındığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.