Diyarbakır’da sakatat yüklü minibüs dereye uçtu: 5 yaralı
Diyarbakır-Mardin karayolunda kontrolden çıkarak dereye uçan sakatat yüklü kapalı kasa minibüsteki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolu 12’nci kilometresinde meydana geldi.
Baran Solmaz yönetimindeki 21 VCE 77 plakalı sakatat yüklü kapalı kasa minibüs, kontrolden çıkarak Zemzem Deresi’ne uçtu. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Akşener'den yeni hamle
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Dans etkinliğini bastılar
- İlk 30'da 2 Süper Lig devi!
- Dolar yıl sonunda kaç lira olur?