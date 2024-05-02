Yeni anayasa: TBMM Başkanı Kurtulmuş bugün DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret edecek

Yayınlanma: 02.05.2024 - 07:35

Güncelleme: 02.05.2024 - 07:36

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için siyasi partileri ziyaretine bugün DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile devam edecek.

Meclis'te üç partinin gruplarını yapılacak ziyarette yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alınacak.

Kurtulmuş, partilerden öncelikle kendi çalışmalarını yapmalarını isteyecek.

Partilerin çalışmalarını yaz döneminde tamamlaması durumunda yeni anayasa için önümüzdeki yasama yılında çerçevenin ortaya çıkması ve ortak komisyon kurulması bekleniyor.

Kurtulmuş, yeni anayasa için siyasi parti ziyaretlerine Salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile başlamıştı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, anayasa içeriğiyle ilgili konuşmadıklarını, usul konuştuklarını ve görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

"Partilerin anayasaları olmaz, anayasa teklifleri olur. Milletin anayasası olur. Hep birlikte bir yol bulacağız" diyen Kurtulmuş şöyle devam etmişti:

"Mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden bu işin usulüne ilişkin fikirlerini alacağız. Önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar ve sonraki dönemde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Kararı Meclis verecektir. Bu süreçte yapıcı diyaloğumuzu bütün siyasi partilerimizle sürdüreceğiz."

Özgür Özel ise "Biz 31 Mart seçimlerinden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış, sorumluluğun farkında olan bir partiyiz. Bugün Türkiye'nin çok farklı sorunları varken yeni anayasa toplumun ihtiyaçlarının neresindedir düşünmek lazım. Grubumuzla değerlendireceğiz" demişti.

DEM Parti bugüne kadar Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu fikrine katıldıklarını savunmuş ancak Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tartışmaların iktidara "Yenikapı gibi can simidi olmasına" müsaade etmeyeceklerini açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise bu hafta başında, Habertürk yayınına verdiği demeçte, "Mevcut sistemin parlamenter demokrasi ile yer değiştirmesi özeleştirisi ile gelinirse meseleye başka bakarız. Tek adamlığı kökleştiriecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni anayasanın bugün gerçekleşmesi planlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesindeki ana başlıklardan biri olması bekleniyor.

Görüşmede Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasanın yer alması beklenirken, Özel'in yargı krizinden ekonomik sorunlara, dış politikadan partisine geçen belediyelerin borçlarına kadar kapsamlı bir dosya ile masaya oturması bekleniyor.