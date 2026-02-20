Yeni atanan bakan yardımcısı şehit ailesini tartaklatmış!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından, valiliği döneminde yaşanan tartışmalı bir olayın detayları yeniden gündeme geldi.

Sözcü’nün haberine göre, Yiğitbaşı’nın adı 2025 yılında şehit aileleri için düzenlenen bir iftar programında yaşanan müdahale iddiasıyla anılmıştı.

18 Mart 2025’te “18 Mart Şehitleri Anma Günü” kapsamında Afyonkarahisar Valiliği tarafından organize edilen programa MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katılmış, program sırasında 2016 yılında Bingöl’de EYP patlamasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye’nin babası Süleyman Üye, Taytak’a tepki göstermişti.

“Oğlum Bingöl’ün dağlarında şehit oldu, hakkımı helal etmiyorum” sözleriyle tepkisini dile getiren Üye, MHP’nin İmralı sürecine ilişkin tutumunu eleştirmişti.

Sözcü’nün aktardığına göre, tepkilerin sürmesi üzerine dönemin Valisi Yiğitbaşı’nın korumaları müdahalede bulunmuş, şehit babasının ve bazı ailelerin tartaklandığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Müdahalenin ardından bazı şehit yakınları Üye’ye destek vererek salonu terk etmişti.

Olay sonrası şehit ailesi, valinin yakın korumaları hakkında suç duyurusunda bulunmuş; Afyonkarahisar Valiliği yapılan inceleme sonucunda bir polis memurunun isnat edilen suçları işlemediği gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermişti.

Yiğitbaşı’nın bakan yardımcılığına atanmasının ardından söz konusu olay ve hakkında yapılan şikâyete ilişkin süreç yeniden tartışma konusu oldu.