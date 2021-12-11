Yeni Bakan Nureddin Nebati patronlarla buluştu
Hazina ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Nebati'nin İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanı katıldı
Saat 13.30'da başlayan toplantıda, iş dünyasının beklentilerini yeni bakana anlatacağı ve ekonomideki son durumu değerlendirildi. Bakan Nebati'nin bundan sonra da iş dünyasıyla sık sık bir araya geleceği belirtildi.
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