Yeni Bakan Nureddin Nebati patronlarla buluştu

11 Aralık 2021 Cumartesi, 14:29

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati'nin İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanı katıldı

Saat 13.30'da başlayan toplantıda, iş dünyasının beklentilerini yeni bakana anlatacağı ve ekonomideki son durumu değerlendirildi. Bakan Nebati'nin bundan sonra da iş dünyasıyla sık sık bir araya geleceği belirtildi.