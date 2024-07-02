Yeni bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu bugün Meclis'te yemin edecek

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:28

Güncelleme: 02.07.2024 - 11:09

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu'nun, Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunacak.

Ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Kurum'un anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurul'a verilecek.

MECLİS'TE YEMİN EDECEKLER

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet edecek. Memişoğlu ve Kurum, anayasanın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulu'nda ant içerek göreve başlayacak. İki yeni bakan, daha sonra Saray'da ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.

Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 264'e indi.

TBMM Genel Kurulu'nda gelecek günlerde Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AKP tarafından bir milletvekili bildirilecek. Ardından komisyonda başkan seçimi yapılacak.