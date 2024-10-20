Yeni Baro Başkanı Kaboğlu’ndan dikkat çeken çıkış: ‘İlk dört maddeye olumlu anlamda dokunulabilir’

Yayınlanma: 20.10.2024 - 21:12

Güncelleme: 20.10.2024 - 21:13

Türkiye’nin en büyük barosu olan İstanbul Barosu’nda Olağan Genel Kurul bugün tamamlandı. Oyların yüzde 24’ünü alarak başkan seçilen Değişim İçin Avukatlar Grubu Adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, seçim sonrası açıklamalarda bulundu.

Son günlerde gündemde olan Anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesine ilişkin de konuşan Kaboğlu, şu ifadeleri kullandı:

“IRKÇI İBARELER KALDIRILDI”

“İbrahim Kaboğlu, kitaplarında da yazdı, konuşmalarında da dile getirdi. Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995’te yapıldığı gibi tıpkı 2001’de yapıldığı gibi. 1995’te Başlangıç kısmındaki ırkçı ibareler çıkarıldı. 2001 değişikliğinde ise Madde 14’e ‘İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik Cumhuriyet” tanımı kondu. O zaman 1961’de öngörülmüş olan ‘İnsan haklarına dayanan devlet’ kavramı anayasaya yeniden girmiş oldu. Yani daha ileriye götürüldü. Anayasa Mahkemesi de artık bu kavramı kullanmaya başladı. Hep birlikte ‘Hak, hukuk, adalet’ diyeceğiz arkadaşlar. Yolumuz açık olsun.”