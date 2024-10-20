Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na tebrik
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yapılan İstanbul Barosu seçimlerinde birinci çıkan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nu sosyal medyada yaptığı paylaşım ile tebrik etti.
İstanbul Barosu Başkanlığı için oy verme işlemi sona erdi. İbrahim Kaboğlu, baronun yeni başkanı oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçimi kazanan Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti.
İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Hakkın, hukukun, adaletin en büyük talep olduğu bugünlerde faaliyet yürütecek baromuza başarılar diliyorum."
İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Hakkın, hukukun, adaletin en büyük talep olduğu bugünlerde faaliyet yürütecek baromuza başarılar diliyorum.@ibrahimkaboglu pic.twitter.com/qKtvyGy959— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 20, 2024
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