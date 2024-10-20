Yeni İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli?
İstanbul Barosu seçimlerinde 12 adayın yarıştığı seçimlerin sonucu belli oldu. Av. İbrahim Kaboğlu İstanbul Barosu Başkanı oldu. Peki, Yeni İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli?
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde, baro başkanlığı seçimleri için saat 09.00'da oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanımının tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı ve sayım başladı. Oyların çoğunu alan Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Baro Başkanı seçildi. Peki, Yeni İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli?
İBRAHİM KABOĞLU KİMDİR?
İbrahim Kaboğlu, 10 Nisan 1950 yılında Artvin Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde doktorasını yaptı.
1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör oldu.
2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi.
2008 yılında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti.
Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 2007 yılından beri Birgün'de yazmaktadır.
2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı fakat aday gösterilmedi.
2 Haziran 2022 tarihinde Fransa'nın en prestijli nişanı olan Légion d’Honneur madalyası verildi.
İBRAHİM KABOĞLU ESERLERİ
Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)
Özgürlükler Hukuku 1
23'e 12 Kala 12 Soruda Hangi Türkiye
Anayasal Sosyal Haklar (Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye)
Anayasa ve Toplum
Hangi Anayasa?
Hangi İnsan Hakları?
Türkiye'nin Anayasa Gündemi (27 Uzman 66 Soru-Yanıt)
Anayasa Yargısı
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