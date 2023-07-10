Yeni bir siyasi parti daha geliyor

128 partinin yer aldığı Türk siyasetine bir siyasi parti daha ekleniyor. Yerli ve Milli Parti adı altında kurulan partinin genel başkanlığını Teoman Mutlu yapacak.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:40
Yeni bir siyasi parti daha geliyor
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Türkiye siyasetinde 128 partinin bulunduğu siyaset hayatına yeni bir parti daha katılıyor. Partinin kurucular kurulunda ise siyasetçi Uğur Aksöz, Sabri Erbakan, akademisyenler ve emekli generaller bulunuyor.

Resmen kurulan Yerli ve Milli Parti’nin ambleminde mavi kanatlı bir kelebek ve kelebeğin sırtında ise kırmızı renkli Türkiye haritası bulunuyor.

Türkiye Değişim Partisi'nin kurucu üyelerinden Teoman Mutlu partinin başkanı Mustafa Sarıgül’le düştükleri fikir ayrılığından dolayı mart ayında istifa etmişti. 


siyasi parti Yerli ve Milli Parti Teoman Mutlu

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