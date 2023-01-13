Yeni CHP İl Başkanı Aslanoğlu: Adayımız Kılıçdaroğlu!

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:55

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda gündeme dair önemli mesajlar verdi. Yeni İl Başkanı Aslanoğlu gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek son sözün ise 6’lı masada olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin bir numaralı gündem maddesi olduğunu da aktaran Aslanoğlu, yaşanan kriz ortamının gün geçtikçe arttığını söyledi ve emeklilerin ciddi bir geçim derdi içerisinde olduğunun altını çizdi.

Toplantıda yaptığı konuşmada önümüzdeki 100 gün süresince sokakta olacaklarını ve seçimi kazanmak için gece gündüz çalışacaklarının altını çizen CHP İl Başkanı Aslanoğlu, “CHP’nin bir üyesiyim. Her partili gibi liderimin cumhurbaşkanı adayı olmasını isterim. Ancak bu karar 6’lı masanın vereceği bir karardır. Ben de 6’lı masanın kararına saygılıyım” diye konuştu.

“PAZAR BOMBOŞTU”

Ekonomik gündeme dair de değerlendirmeler yapan Aslanoğlu, “Geçen Ocak ayında kendi çalışanlarım “Asgari ücret yükselecek, acaba işsiz kalır mıyız” diye sordular. İşçiler endişeleniyordu. Temmuz’da artırdık, Ocak’ta ciddi miktarda artırdık, durum iyi oldu mu? Kiraları da, yedikleri, içtikleri de 3 kat arttı. Satın alma gücümüz düştü. Dün pazardaydım. Kimseye bir şey söylemeye gerek yok. Pazarı görseydiniz, pazar bomboştu. Ekonomi öyle. Ekonominin nasıl olduğu çok açık. Ülkede çok emekli var ve asgari ücretin çok çok altında maaş alıyor. Her gittiğiniz yerde her şeyin ateş pahası olduğunu görüyorsunuz. Dar gelirli dediğimizi aşan çok çok farklı bir yerdeyiz” ifadelerini kullandı.