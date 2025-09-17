Yeni çözüm süreci komisyonuyla ilgili eleştiriler sürüyor: 'Dinlediği sorunları bile çözmüyor'

Meclis’te yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyon bu haftaki toplantısına hazırlanırken, muhalefet daha komisyonda bugüne kadar gündeme gelen konuların bile çözülmemesini eleştirdi.

Komisyonda dinlenen Cumartesi Annelerinin eylemlerine izin verilmediğine dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan “Komisyon 1995’te babası gözaltında kaybedilen çocuğu dinlerken, bugün benzer tanıklığı Mehmet Murat Çalık’ın çocuğu yapıyor. Babası cezaevinde 20 kilodan fazla kaybetmiş, kanser geçirmiş. Bugün benzer şeylerin yaşanmıyor olması lazım ki geçmişteki sorunları halledebilelim” örneğini verdi.

Meclis’te yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyon, bugün 10. toplantısı nedeniyle akademisyenleri dinleyecek. Komisyona yarın da Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Alimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri gelecek. Komisyonun henüz esas gündemine gelememesini eleştiren muhalefet ise, “çalışmaların da beklentileri karşılamadığını” söylüyor.

Daha komisyonda gündeme gelen konulara yönelik bile adım atılmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan “Komisyon, Cumartesi Annelerini dinledi. İstedikleri tek bir şey var. Galatasaray Lisesi önündeki barışçıl eylemlerini devam ettirmek. Herhangi bir kısıtlama olmamasını istiyorlar. Ama komisyon bunu çözebildi mi? Bir irade beyanında bulunulabildi mi? İstanbul’da her hafta gittikleri meydana yine alınmadılar. Komisyonda dinlendiler, çıktılar ve yine yasaklılardı. Biz daha ‘Orada barışçıl eylemlerine devam edebilmeliler’ diye bir niyet beyanını yapamadık” ifadelerini kullandı.

MURAT ÇALIK ÖRNEĞİ

Bunun yanında hem CHP’nin hem de belediyelerin karşılaştığı yargı operasyonlarına dikkat çeken Bakan, “Komisyon 1995’te babası gözaltında kaybedilen çocuğu dinlerken, bugün benzer tanıklığı Mehmet Murat Çalık’ın çocuğu yapıyor. Babası cezaevinde 20 kilodan fazla kaybetmiş, kanser geçirmiş. Sonra sorunları nasıl çözeceksin? Bugün benzer şeylerin yaşanmıyor olması lazım ki geçmişteki sorunları halledebilelim. Hem geçmişin benzerini yaşat hem de bugün sorunlarını çözdüğünü iddia et. Bu mümkün değil” dedi.

Bakan “Bu komisyon bir çok sorunu çözsün istiyoruz. Zaten ismi bu yüzden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Buradan kalıcı bir çözüm, demokratikleşmeyle çıkar” diye konuştu.