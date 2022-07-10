CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Süleyman Soylu'nun '700 bin Suriyeli bebek' açıklamasına yanıt
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu büyük bir zenginliktir" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu bebekler yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir. Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için, evlatları vatanına dönmelidir" dedi.
İstanbul Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) bayramlaşma programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada göçmenlerle bayramlaştı.
Soylu, mültecilerle ilgili kendisine gelen eleştirilere de tepki gösterdi. Soylu, "700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu açıklamasına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için evlatları vatanına dönmelidir" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
"700 bin Suriyeli bebek doğmuş ülkemizde. Allah uzun ömürler versin hepsine. Biz meseleye ülkemizin geleceği gözüyle bakıyoruz. Evet, her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir. Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için, evlatları vatanına dönmelidir. Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün, devlet aklıyla yapılacak iştir bu. Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile, bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak. Davul zurna ile gidecekler."
700 bin Suriyeli bebek doğmuş ülkemizde. Allah uzun ömürler versin hepsine. Biz meseleye ülkemizin geleceği gözüyle bakıyoruz. Evet, her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 10, 2022
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