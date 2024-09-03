Yeni doğmuş bebeği çöpe attılar: Anne ve 2 şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 20:17

Güncelleme: 03.09.2024 - 20:17

İstanbul’un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde sabah saatlerinde vatandaşlar, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bir bebek bulmuş, hastaneye kaldırılan erkek bebek hayatını kaybetmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, yeni doğan bebeği bırakan kişinin H.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalanmıştı.

Yapılan detaylı çalışmada H.K. isimli şahsın kız arkadaşı olan A.T. ve arkadaşı S.N isimli kadın şahısların sabah evine geldiği, S.N.’ye ait olduğu belirlenen yeni doğan bebeğin H.K. tarafından çöp konteynerine bırakıldığı belirlenmişti.

Şüpheli anne ve diğer 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hayatını kaybeden bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.