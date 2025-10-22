Yeni doğum yapmıştı: Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ya araba çarptı

Bağdat Caddesi'nde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza sırasında, savrulan araçlardan biri, kaldırımda eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı.
HELVACIOĞLU YARALANDI
Kazada, Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKE YOK
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.