Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni doğum yapmıştı: Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ya araba çarptı

Yeni doğum yapmıştı: Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ya araba çarptı

22.10.2025 22:31:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yeni doğum yapmıştı: Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ya araba çarptı

Kadıköy'de oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bağdat Caddesi'nde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sırasında, savrulan araçlardan biri, kaldırımda eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı.

HELVACIOĞLU YARALANDI

Kazada, Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #kaza