Yeni evli teknik direktör takıları alarak kayıplara karıştı: Kumar borcu olduğu ortaya çıktı

Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü güzellik uzmanı Ş.A. ile dünyaevine girdi.

Yeni evlenen teknik direktör, düğünden 3 gün sonra aniden kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı işyerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Acar'dan haber alınamaması üzerine ailesi ve yakın çevresi büyük endişe yaşamaya başladı. Acar'ın bulunması için kolluk kuvvetlerince geniş çaplı araştırma başlatılırken, şu ana kadar bir ize ulaşılamadı.

TAKILARI ALIP GİTTİ

Yapılan detaylı araştırmada, düğünden 3 gün sonra ortadan kaybolan Hüseyin Cumhur Acar'ın sanal ortamda oynadığı kumar ve iddia oyunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL borca battığı ortaya çıktı.

KUMAR BORCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Özellikle şeker kaydırma oyunu ile bahis oyunlarına bağımlı olduğu iddia edilen Acar'ın, bu maddi sıkıntılar ve aldığı tehditler nedeniyle düğünde kendisine ve eşine takılan para ve altınları da alarak evi terk ettiği belirlendi.

Acar'ın ailesi, borcun kendilerine yansımaması için Acar'ın ortadan kaybolduğunu düşündüklerini ve sağ salim dönmesi için gerekirse evlerini satmaya hazır olduklarını belirtti.

BULUNDU

Kendisinden 6 gündür haber alınamayan Teknik Direktör Hüseyin Cumhur Acar, polis ekiplerinin detaylı araştırması sonucu bulundu. Acar’ın ailesiyle görüşerek, evine geri döndüğü öğrenildi.