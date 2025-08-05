Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Peki, Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli?

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulundan muhabere teğmen olarak mezun oldu. 1982 yılında sınıf okulu eğitimini tamamladı.

1982-1991 yılları arasında çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, 1993 yılında Kara Harp Akademisinden, 1997 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

Kurmay subay olarak 1993-2009 yılları arasında muhtelif kıta ve karargâh görevlerini icra etmeyi müteakip, 2009 yılında tuğgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneral rütbesiyle;

2009-2011 yılları arasında 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı,

2011-2013 yılları arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında Mühimmat Komutanlığı görevlerini yürüttü ve 2013 yılında tümgeneralliğe terfi etti

Tümgeneral rütbesiyle;

2013-2014 yıllarında Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı,

2014-2016 yılları arasında ise 3’üncü Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu ve 2016 yılında korgeneralliğe terfi etti.

Korgeneral rütbesiyle 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini icra etti. 9 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Genelkurmay II. Başkanlığı görevini üstlendi 2021 yılı Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla orgeneral rütbesine terfi etti.

Orgeneral Bayraktaroğlu, 3 Ağustos 2023 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

5 Ağustos 2025'te gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Metin Gürak'ın yerine yeni Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Hürriyet Bayraktaroğlu ile evli olan Orgeneral Bayraktaroğlu, iki çocuk babasıdır.