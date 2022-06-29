Yeni gözde ‘çadır turizmi’

29 Haziran 2022 Çarşamba, 09:56

Türkiye’nin önemli çadır kamplarının bulunduğu Muğla’da, tatilciler okulların kapanması ile bu kamplara akın etmeye başladı. Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi ile bitişik Akyaka Orman Kampı da en fazla tercih edilen kamp alanlarından. Yaz sonuna kadar aynı alanda kamp yapanların yanında, günübirlik küçük çadır ile günlük veya bir haftalık tatil için gelen vatandaşlar çadırda tatil yapmanın hem ekonomik, hem de sağlıklı olduğunu belirttiler. Akyaka orman kampına 18 yaşında gelen ve 58 yaşında olan bir vatandaş, 40 yıldır çadırda tatili tercih ettiğini açıkladı.

OTELE GÖRE EKONOMİK

Akyaka Orman Kampı’nda doğa ve kuşlar ile iç içe tatil yapmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Serkan Cengiz, “Pandemi hayatımıza girdiğinden beri insanlar kendilerini doğaya atmaya başladılar. Otele göre hem daha ekonomik, hem çocukların doğada kendilerini bu şekilde oyun alanlarının olması, mutlu etmeleri, ağaçlar, kuşlar, hayvanlar. Doğada olmaları bizim için çok güzel. Doğayı zaten seviyoruz. Burada olmak bizim için keyif verici” dedi.

İzmir’den gelen tatilci, “Biraz daha ekonomik diğer tatil seçeneklerine göre. Ailecek daha pratik ve daha ekonomik oluyor. O nedenle burayı tercih ediyoruz. Yine de insanların kendi tercihine bağlı. Biz bu şekilde tercih ediyoruz. Pandemi süreci herkesi bunalttı. Uzun süren bir süreç oldu. Sonrasında rahatlama ile beraber, ekonomik nedenlerle beraber çadır turizmini daha çok tercih eder olduk. Daha ekonomik, daha uygun geldiği için” dedi.

Gülsevin Özel Kadıtaş isimli tatilci 40 yıldır çadır tatilini tercih ettiğini ve Akyaka Orman kampına geldiğini belirterek, “Ben 40 senedir müdavimiyim. Bu seneye kadar da çok memnunduk. Kamp hayatını daha çok tercih ediyorum. Çok faydalı oluyor bize. İki tencere üç tabakla hayatımız sürüyor. Dolayısı ile hayatın anlamını da burada buluyorum ben. 18 yaşında tanıdım burayı. Şu an 58 yaşındayım. Harika bir yer” dedi.

MUĞLA, İZMİR VE AYDIN'A GÖRE YÜKSEK

İzmir’in tatil beldelerinde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin kişi başı ortalama 80 ile 90 TL, karavan ile kamp yapacak tatilcilerin ise kişi başı 100 ile 120 TL ödemesi gerekiyor. Gümüldür, Seferihisar ve Dikili’de çadır kampı 80 TL, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde ise fiyatlar ile 90 ile 100 TL’ye kadar çıkıyor. Aynı ilçelerde karavan fiyatları ise 120 TL’ye kadar çıkarken, ilçe merkezine yakın Menderes ilçesinde de karavan için 200 TL ödenmesi gerekecek. Kuşadası ilçesinde bulunan üç farklı tesisin fiyatları ise 90 TL’yi buluyor. Muğla kamp alanlarında fiyatlar İzmir ve Aydın’a göre yükselirken, Fethiye ilçesinde çadır kampı ortalama 100 TL, Akyaka, Milas ve Datça ilçesinde 100 TL olarak listeleniyor.