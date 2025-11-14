Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni kurulmuştu… TELE 2’nin haberine jet hızıyla erişim engeli

Yeni kurulmuştu… TELE 2’nin haberine jet hızıyla erişim engeli

14.11.2025 23:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yeni kurulmuştu… TELE 2’nin haberine jet hızıyla erişim engeli

TELE 1’e kayyım atanmasının ardından kurulan TELE 2’nin, Anadolu Ajansı’nda liyakatsız atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin haberi erişime engellendi.

Free Web Turkey’in aktardığına göre, habere erişim engeli getirilmesinin gerekçesinin “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ‘casusluk’ soruşturması kapsamında 24 kim'de gözaltına alınmış, aynı gün TELE 1'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca kayyum atanmıştı.

Merdan Yanardağ, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan’la birlikte 27 Ekim’de tutuklanmıştı.

Kayyım atamasından sonra TELE 1’deki bir grup gazeteci toplu şekilde istifa etmiş, istifa edenlerin bir kısmı bugün yayın hayatına başlayan TELE 2'yi kurmuşlardı.

İlgili Konular: #TELE 1