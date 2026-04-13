Yeni 'maden arama' ruhsatları TBMM gündeminde... Bakan Bayraktar'a 'Giresun' sorusu: 'Son 10 yıl içinde verilen ruhsatlarının yüzölçümü ne?'

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Giresun'un Batlama Vadisi’nde yaklaşık 14 köyü kapsayan alana yönelik maden arama ruhsatı verilmesine ilişkin Bakan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Enginyurt, önergesinde Batlama Vadisi’nin yoğun orman varlığına, içme suyu kaynaklarına ve Türkiye’nin önemli tarımsal üretim kalemlerinden biri olan fındık üretim alanlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, maden arama faaliyetlerinin çevresel ve ekonomik etkilerinin ciddi tartışmalara neden olduğunu ifade etti.

Giresun genelinde son yıllarda maden ruhsat sahalarının hızla genişlediğine dikkati çeken Enginyurt, bunun doğal alanların bütünlüğü ve sürdürülebilir tarım açısından kaygı yarattığını vurguladı.

Enginyurt’un Bakan Bayraktar’a yönelttiği sorular şöyle:

"Giresun ili Batlama Vadisi’nde 14 köyü kapsayan alana ilişkin maden arama ruhsatı hangi tarihte, hangi kapsamda ve hangi yöntemle ihale edilmiştir? Söz konusu maden arama faaliyetleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır? Bölgedeki su havzaları, tarım alanları ve orman ekosistemi üzerindeki olası etkiler hakkında bakanlığınızca hazırlanmış bilimsel raporlar bulunmakta mıdır? Batlama Vadisi ve çevresinin fındık üretimi açısından taşıdığı stratejik önem dikkate alındığında, maden faaliyetlerinin tarımsal üretime ve üretici gelirlerine etkisine ilişkin etki analizi yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir? Giresun ili genelinde son 10 yıl içinde verilen maden arama ve işletme ruhsatlarının toplam yüzölçümü nedir? Bu ruhsatların ilin toplam yüzölçümüne oranı kaçtır ve bu artışın bölgesel planlama, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri açısından değerlendirmesi yapılmış mıdır?"

GİRESUN'DAKİ MADENCİLİK FAAİYETLERİ 18 NİSAN'DA PROTESTO EDİLECEK

Batlama Vadisi’ni kapsayan ruhsat sahasına ilişkin ihale sürecinin kamuoyuna yansımasının ardından, Giresun genelinde madencilik faaliyetlerine yönelik tepkiler büyümüştü. Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü ile Görele’nin Karlıbel Köyü'nde başlatılan maden arama sondaj çalışmaları, bölge halkının tepkisiyle karşılanmıştı. Özellikle Sekü Köyü'nde günler süren direnişin ardından, sondaj makinası ancak yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde maden sahasına girebilmişti.

Öte yandan bölgedeki yurttaşlar tepkilerini kitlesel bir eylemle ortaya koymaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, 18 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de Tirebolu’da, Giresun genelinde yoğunlaşan madencilik faaliyetlerine karşı “Büyük Köylü Mitingi” düzenlenecek.