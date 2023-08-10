Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:05

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:05

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Malatya Valisi Ersin Yazıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Ersin Yazıcı hangi görevlerde bulundu?

ERSİN YAZICI KİMDİR?

Ersin Yazıcı, 1969 yılında Düzce'de dünyaya geldi. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bolu Kaymakam adaylığı görevini tamamlayan Yazıcı sonra İngiltere’de staj yaptı.

1995 - 1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997 - 1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999 - 2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001 - 2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Daha sonrasında; 2003 - 2009 yılları arasında sırasıyla, İçişleri Bakanlığı Mali İşler Daire Başkan Yardımcılığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini ve İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atandı.

23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Rize Valisi olmuştur. Ardından 1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Valiler kararnamesi ile Balıkesir Valisi olmuştur. 10 Haziran 2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya Valisi olarak atanmıştır ne. Evli ve 4 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.