Yeni Mecidiyeköy herkese iyi geldi…

23 Kasım 2021 Salı, 20:55

Mecidiyeköy’de her şey güzel oldu. İstanbul’un en karmaşık, en gürültülü, en beton yeri! İyi bir planlama ve çağdaş vizyonla sadece 10 ayda çehre değiştirdi. Artık Mecidiyeköy’ün bir meydanı var. Hem de örnek bir meydan. 8 bin metrekare alan İstanbulluların kullanımına açıldı. Mecidiyeköy derinlik kazandı. Bir yanda yeşil alanı, diğer yanda dinlenme parkurları, ortada İstanbul Kitapçısı’yla yeni Mecidiyeköy, İstanbulluların beğenisini kazandı.

“GECESİ DE AYRI GÜZEL”

“Yeni Mecidiyeköy”ü beğenenlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ydu. Gece tek başına yeni meydanı dolaştı. “Yeni Mecidiyeköy Meydanı’nı görmenizi öneririm. Size iyi gelecek” diyen İmamoğlu, bir İstanbullu olarak izlenimlerini sosyal medyada canlı yayınla paylaştı. “Çok keyifli bir iş olmuş. En kötü yerler bile çok iyi olabiliyormuş” dedi. Ödünç kitap merkezini ziyaret etti. “Bütün yayınlar burada olacak. Bu kitapçıların sayısı artacak. Başka yerde de ödünç alacakları kitabı bırakabilecekler” diye de ekledi.

“İSTANBUL’UN HER YERİNE YAYMAK İSTİYORUZ”



Mecidiyeköy Meydan düzenlemesini insanların eve gitmeden önce soluk alabilecekleri bir yer olarak tasarladıklarını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meydan izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: “Bunu İstanbul’un her yerine yaymak istiyoruz. İnsanlar, burada böyle bir ortamı yaşarken, evine gitmeden önce ‘buraya geliyorum’, ‘mutlu oluyorum’, diyecek.

Bir de burada sanat varsa, kültür varsa, o zaman umut çok yüksek demektir. Günün belli saatlerinde burada müzik dinliyor, dans ediyor insanlar. Her yönüyle mutlu şehir kavramı… Huzursuzsanız bir parkta gezin, meydanda gezin, şurada bir sergiye bakın, çalan müziğe kulak verin. Eve gidince kavga etmezsiniz. Çocuğunuza iyi davranırsınız.”



İYİLEŞME BU TİP ALANLARDAN BAŞLAMALI



Mecidiyeköy 30 yıl önce daha iyiydi. Gittikçe kötüye gitti. İyileşme İstanbul’un bu tür alanlarından başlamalı. Mecidiyeköy’de yaptığımız tam da bu. 8 bin metrekare var mıymış burada? İnsanlar 8 bin metrekare kullanım alanı, yeşil alan kazandı. Odaklanmamız gereken mesele o. Dünyanın öncelikleri üzerinden bizim yeni bir gelecek inşa etmemiz şart.

BÜTÜN MEYDANLAR BÖYLE OLACAK



Bakırköy Meydanı, Salacak sahili, Üsküdar Meydanı böyle olacak. Kadıköy Meydanı böyle olacak. Ortaköy Meydanı böyle olacak. Esenler Meydanı, Bağcılar Meydanı, Esenyurt Meydanı böyle olacak.

Mecidiyeköy, kaotik havasından kurtuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu düzenleme ile Mecidiyeköy, insanların soluklandığı ve huzur bulduğu bir alana dönüştü. İstanbul’un bütün ana yollarının kesiştiği, metro ve metrobüs ana duraklarının yer aldığı Mecidiyeköy birçok iş merkezine de ev sahipliği yapıyor.



Hem insan kalabalığı, hem de gürültü kirliliği açısından da zor ve kaotik bir yer olan Mecidiyeköy’de dinlenmek, mola vermek için fazla alternatifi yoktu. Yeni yüzüyle meydan; güvenli, rahat ve özgür bir şekilde soluk almak için dizayn edildi. Mecidiyeköy Meydanı’ndaki değişim sizi ‘Ödünç Kitap Merkezi’ ile karşılıyor. En yeni kitapları ve klasik eserleri sunan İstanbul Kitapçısı ise değişimin başka bir durağı. Sanata ve sanatçıya soluk aldıran sergi salonu, günün belli saatlerinde müzik dinletisi, dans gösterileri ve Beltur’un çay kahve sunduğu büfesi… Yeni Mecidiyeköy bununla da sınırlı değil. Artık yeşil alanı var. Gri çehresinden eser kalmadı. Yeşilin her tonuyla sizi karşılayan bir ağacın gölgesinde oturmak, bilgiyle buluşmak, sanatla, müzikle buluşmak mümkün.

MEYDAN SANATLA VE AĞAÇLA BULUŞTU

Günlük ortalama 1 milyon 300 bin kişinin kullandığı Mecidiyeköy Meydanı’nın toplam inşaat alanı 7 bin 800 metrekare. Alan içerisinde 2 bin 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Meydan düzenlemesi için, alana, 63 ağaç dikildi. Oturma ve dinlenme ekipmanları, 450 metrekarelik bir alana sahip. İstanbul Kitapçısı, okurlara, en yeni basımları ile kitapları ve klasik eserleri sunarken; vatandaşlar, Ödünç Kütüphane sistemi ile ücretsiz kitap okuma imkânına kavuştu.

Mecidiyeköy Sanat ise kapılarını, “Gözüm Sende İstanbul” sergisiyle açtı. Mecidiyeköy Sanat, pazartesi hariç, haftanın her günü, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Mecidiyeköy Meydanı projesinin 1. etap çalışmaları ile meydanda ‘Mecidiyeköy Sanat’ ve ‘İstanbul Kitapçısı’ olmak üzere iki adet cam cepheli, 7/24 meydana yüz verecek yapı tasarlandı. Mecidiyeköy’ün yoğun insan hareketinin olduğu bu alanda insanların geçerken karşılaşacağı, göreceği bir vitrin gibi çalışacak bu yapılar sayesinde halk sanatla buluşuyor.

MEYDANIN GRİ RENGİ YEŞİLE DÖNÜŞTÜ



Yaklaşık 2 bin 500 metrekare yeşil alan ile meydanın gri rengi yeşile ve yeşilin değişik tonlarına dönüştürüldü. Köprü altına uyum sağlayacak bitki türleri, güneş ve gölge hareketi düşünülerek seçildi. Yaya güzergâhları boyunca aksı tarifleyen ve araç trafiği boyunca tampon yeşil alanlarda olmak üzere 63 adet ağaç dikildi. Araç trafiğini iki yönde görsel olarak filtrelemek ve olabildiğince ses yalıtımı sağlamak amacı ile yeşil tepeler yapıldı. Bu alanda yoğun bitkilere ve ağaçlara yer verildi. Bir dönem mevsim geçişi sonrasında alanda büyüyen bitkiler ve ağaçlar, meydanda yer alan oturma basamakları ve amfi için de ses yalıtımı sağlayacak.

İNSANLAR MOLA VERİP SOLUKLANACAK

Köprü altı, pasif yeşil alan olarak kurgulandı, geçirgen malzeme ile yapılan yürüyüş yollarında suyun drenajı sağlandı. Bu bölgede 3 adet kiosk ve kiosklar ile birlikte çalışacak oturma ve dinlenme alanları tasarlandı. Metropol hayatının en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Mecidiyeköy’den artık insanlar kaçmayacak, kısa molalar vererek geçerken soluklanacaklar. Toplamda 7 bin 800 metrekarelik atıl olarak duran köprü altı alanı artık kent meydanı olarak kullanıma açıldı.

SOSYAL DENEY Mİ ? KALICI BİR GERÇEKLİK Mİ ?



Mecidiyeköy meydanının yeni haliyle ilgili beğeniler, sosyal medyada çarpıcı cümlelerle yer aldı. İki genç, yaşadıkları şaşkınlığı kendi ifadeleriyle ortaya koydu:

“Mecidiyeköy Meydan’da çalan klasik müzik bir tür sosyal deney mi yoksa kalıcı bir gerçeklik mi? Eğer kalıcıysa gözüm yaşlı, Başkanıma ve ekibine dilediğim teşekkür tarifsiz” diye. Mecidiyeköy bile güzel olmayı aklından bile geçirmiyordur muhtemelen. Ama adam var gücüyle ‘hayır güzel olacaksın’ diye uğraşıyor.



