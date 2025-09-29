Yeni nişanlı çifti ölüm ayırdı: Önce elektrik çarptı, sonra trafik kazası geçirdiler

Alınan bilgiye göre, Yusuf Günar ile nişanlısı İkbal Yıldırım, ilçeye bağlı Dağlı Mahallesi'ndeki bahçelerine ceviz toplamaya gitti.

Günar, bahçedeki ağaçlardan ceviz düşürmeye çalıştığı sırada metal çubuk elektrik teline temas etti. Genç adam elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Günar'ı hastaneye götürmek için 33 E 9960 plakalı otomobile alan nişanlısı direksiyona geçti. İkbal Yıldırım, Tabiye Mahallesi Köypınarı Caddesi'ne geldiğinde önünde seyreden Burak H.'nin kullandığı 33 AUU 204 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada otomobil sulama kanalına, motosiklet ise bahçeye düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil ve motosikletteki 3 yaralıyı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hem elektrik akımına kapılan hem de kaza geçiren Günar kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Olaylarla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 14 Eylül'de nişanlandığı öğrenildi.