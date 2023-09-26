Yeni nişanlı çiftin acı sonu: Düğün alışverişinden dönüyorlardı...
Bursa’da nişanlı çift, düğün alışverişinden dönerken içinde bulundukları lüks otomobilin TIR’a arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Korkunç kaza, Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında saat 04.30 sıralarında meydana geldi.
Yasin Altınkaynak (27) idaresindeki 16 YA 165 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan Y.A yönetimindeki 45 ADU 021 çekici plakalı TIR’a çarptı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve yolcu konumunda bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu dorsede sıkışarak hayatını kaybetti.
DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARDI
Düğün hazırlığı yapan çiftin düğün alışverişinden döndüğü öğrenildi.
Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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