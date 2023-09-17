Eski nişanlısını pompalı tüfekle dakikalarca darbetti!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:49

Güncelleme: 17.09.2023 - 16:49

Edinilen bilgilere göre olay Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak’ta yaşandı. Sudenur P., eski nişanlısı Ahmet isimli şahıs tarafından sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ahmet isimli zanlı, yanındaki pompalı tüfekle kadını darp etti. Kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

NAMLUSUNU DOĞRULTTU

Görüntülerde zanlı, pompalı tüfekle kadına vurarak darp ediyor. Zanlı yere düşen kadına pompalı tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam ediyor. Zanlının bir ara tüfeğin namlusunu kadına doğrulttuğu, ardından ters çevirerek kabzasıyla vurmaya devam ettiği görülüyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet isimli şahsı ve yanındaki arkadaşı Barış D.’yi gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının polis merkezinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olayın görgü şahidi, "Sesleri duyduk, polis ekiplerine haber verdik. Polisler de birkaç dakikaya geldiler müdahale ettiler. Peşlerinden koştular, zanlıları yakaladılar. Güvenlik kamerası da var. Kadının kafasına silahla vuruyor" ifadelerini kullandı.