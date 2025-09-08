Yeni öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci okula dönüyor: Zil kaosa çalıyor

2024-2025 öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapıyor. Okullar arasındaki giderek derinleşen uçurumun giderilmesi için adım atılmıyor, ücretsiz okul öğünü gündeme bile gelmiyor, aileler maliyetlerle başa çıkamıyor, devamsızlık ve okuldan kopuş büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor.

Gün geçtikçe daha çok dinselleşen ve gericileşen müfredat, zorunlu “seçmeli” din dersleri, dernek ve vakıflarla yapılan işbirlikleri, diplomaların işe yaramaması, ailelerin eğitim sistemine güvenini yok ediyor.

Dezavantajlı ailelerin çocukları giderek eğitimden kopuyor. Okula devam edenler de olanaksızlıklar nedeniyle akranlarından geride kalıyor. Sistem, eşitsizlik ve adaletsizliği körüklüyor.

Güven yok Veri Enstitüsü’nün her ay düzenli yaptığı iki araştırmanın sonuçlarını içeren Veri Pusulası’nın yeni sayısında Türkiye’de Eğitim Algısı ve Okula Dönüş araştırmaları yer alıyor. Türkiye’de Eğitim Algısı başlığında okul çağında çocuğu olan ailelerin yarıdan fazlasının mevcut eğitim sistemine güvenmediği öne çıkarken Okula Dönüş başlığı altında ailelerin artan mali yükü dikkat çekiyor.

Araştırmalar, her 10 kişiden yaklaşık 7’sinin eğitim sistemine güvenmediği ve çocuğunun istediği eğitimi alamayacağından endişe duyduğunu, artan masraflar yüzünden katılımcıların yüzde 69’unun ev dışı yeme-içmeyi, yarısının ise sinema, tiyatro ve konser harcamalarını kıstığını ortaya koyuyor.