Yeni Papa 14. Leo'nun göreve başlayacağı tarih belli oldu

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:00

Papa Francis'in 21 Nisan'da vefat etmesiyle Vatikan'daki Sistine Şapeli'ne kapanan 133 kardinal Papalık seçimlerinin 4. oturumunda yeni papayı seçti.

133 oyun en az 89'unu alan ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, Katoliklerin 267'inci ruhani lideri oldu. '14. Leo' adını alan Prevost'un, 18 Mayıs Pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek törenle görevine başlayacağı açıklandı.

18 MAYIS'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Papa 14. Leo'nun ilerleyen günlere ilişkin programı Vatikan Basın Ofisi tarafından paylaşıldı.

Buna göre, 10 Mayıs'ta kardinallerle bir araya gelecek olan yeni papa, seçildiği Konklav'ı takip eden gazetecilerle 12 Mayıs'ta buluşacak, 16 Mayıs'ta Vatikan'a akredite yabancı ülke büyükelçileri ve misyon şeflerini kabul edecek.

Papa 14. Leo için 18 Mayıs Pazar günü Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda resmi papalığa başlama ayini düzenlenecek.

Öte yandan, Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun, Vatikan'da Papalık Kabinesi olarak bilinen "Curia"daki tüm başkan ve üyeleri geçici olarak aksi bir hükümde bulunana dek onayladığı ve görevlerini sürdürmelerini istediği belirtildi.