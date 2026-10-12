YENİ Parti'den yeni 'fon vurgunu' açıklaması: '800 milyar lira dolandırmışlar!'

YENİ Parti Grup Başkanvekili Günaydın, partisinin Mecitözü İlçe Binası’nın açılış törenine katıldı.

Günaydın, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tarım politikalarını eleştirerek, nüfus artışına rağmen ülkenin yeterli gıda üretmekte zorlandığını söyledi.

Türkiye’nin geçmişte kendine yeten ülkeler arasında bulunduğunu hatırlatan Günaydın, tarım ürünleri ve hayvan ithalatına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Senin çiftçiyi başının üzerinde taşıman lazım. Çünkü Türkiye her yıl 1 milyon nüfus artırıyor ve bu nüfusa yetecek gıda üretilememeye başladı. Öyle bereketsizsin ki buğday dışarıdan ithal ediliyor. Ayçiçeği dışarıdan ithal ediliyor. Çeltik dışarıdan ithal ediliyor. Hayvan dışarıdan ithal ediliyor. Eskiden bunların tamamını dışarıya satan, dünyada kendine yeten 7 ülkeden birisi olan Türkiye’yi çiftçiye zulmede zulmede kendi karnını doyuramaz hale getirmişsin.

Senin şimdi hiç olmazsa aklını başına getirip çiftçiyi omzunda taşıman lazım. Ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ayçiçeği hasadına bir ay kala dışarıdan ham yağ ithalatının önünü açıyorlar. Yetmiyor, vergisini de düşürüyorlar. Böylece 37 liradan giden ayçiçeği 30 liraya düşüyor. Be insafsızlar, bu çiftçiyle ne derdiniz var sizin?”

“BUNLARIN HAYATI LOBİCİLİKTİR”

Günaydın, fonda spekülasyon konusuna değinerek, şöyle devam etti:

“Bunların hayatı lobiciliktir. Bunların hayatı fonfinfondur. Fonfinfon ne demek? 800 milyar liracık dolandırmışlar, değil mi arkadaşlar? Memleketi 800 milyar lira. Dolandıran kim? Ben söylüyorum size, atayan AKP’li, atanan AKP’li, soyan AKP’li, soyulan millet, yazıklar olsun. Yazıklar olsun size. 800 milyar ne biliyor musunuz?

Bir Banker Kastelli vardı. Hatırlıyor musunuz Banker Kastelli’yi? Banker Kastelli 150 milyar lirayı götürmüştü. 150 milyar lira. Bunlar Kastelli’den 40 yıl sonra Kastelli’nin 6 katını götürdüler ama bir fark var. Kastelli utandı, intihar etti, hayatına son verdi. Bunlar arsızlar, bunlar utanmazlar, bunlar saklanıyorlar. Hepinizi yakalayacağız, bundan emin olun.”

Günaydın, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’a da ziyarette bulundu.