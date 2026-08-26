YENİ Parti’nin kongre süreci başlıyor, seçimler için üyelik listeleri askıya çıkacak: Taban hareketiyle ilk kongre

Kuruluşunu 24 Temmuz’da gerçekleştiren YENİ Parti, bugün kongre takvimini resmen başlatacak. Bugün partinin kongre süreçlerinde oy kullanacak üyelerinin listeleri, ilçelerde askıya çıkacak. Listelere itiraz sürecinin 7 Eylül’e kadar gerçekleşeceği belirtilirken, ilçe başkanı seçimleri de 12 Eylül itibariyle başlayacak. Ancak geleneksel parti içi seçimlerin aksine, YENİ Parti’de yönetimlerin seçimleri için önce tüm üyelerin katılımıyla bir ön seçim, ardından delegelerin katılımıyla bir resmi seçim yapılacak.

Tüm üyelerin oy kullandığı ilçe başkanı seçimleri 12 Eylül’de, il başkanı seçimleri de 18 Ekim’de yapılacak. Bu seçimlerden çıkan sonuçlara göre delegelerin önüne örgütün uzlaştığı bir il-ilçe başkanı ile yönetim listesi gelecek. Resmi kongrelerde de bu isimler seçilecek. İl kongrelerini 27 Ekim’de bitirecek partinin kasım ortasında da ilk kurultayını gerçekleştirmesi bekleniyor. Genel başkan seçiminin de aynı il ve ilçelerdeki gibi önce üyelerle, sonra Siyasi Partiler Yasası gereği delegelerle yapılacağı belirtiliyor.

ÖN SEÇİM HEYECANI

İlk defa üyelerin daha aktif katılımıyla başlayacak kongre sürecine ilişkin konuşan başkanlar, heyecanlı olduklarını belirtiyor. Partiye bugüne kadar üye olan isimlerin bu seçimlerde oy kullanacağını belirten başkanlar “Listeleri askıya çıkarttığımızda üye olduğu halde adını görmeyenler 7 Eylül’e kadar itiraz edebilecekler. Ona göre listeleri yeniden düzenleyeceğiz. Örgütümüz özellikle ön seçimler için heyecanlı. Bu seçimlerde parti büyüklerimiz; örneğin geçmiş dönemde partide il başkanlığı, ilçe başkanlığı, milletvekilliği yapmış isimler; seçimlerimizin denetleyicisi olacaklar. Sonra bu isimler ilk kongrelerimizin divan başkanları olacaklar. İlk defa tabanın dediği tam olarak yönetime yansımış olacak” dedi. Başkanlar ilk seçimlerden parti içinde bir yarış beklediğini de anlattı. Bazı il ve ilçelerde iki, üç adaylı yarışlar olabileceğini söyledi.

‘SEÇİM PROVASI DA SAYILABİLİR’

Öte yandan; il başkanı ve genel başkan seçimleri için her ilçeye sandık kuracaklarını da belirten başkanlar “Bu bizim için de yeni bir tecrübe olacak. Bunu seçim güvenliği için bir prova da sayabiliriz. Biz Türkiye’yi yönetme iddiasında bir partiyiz. Yoğun kitlelerin adil, demokratik bir ortamda seçim yapabildiğini; insanların siyasette söz sahibi olabildiğini göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kongre süreçlerinin yanında il, ilçe meclisleri gibi yeni bir örgütlenme modelini de oluşturduklarına dikkat çeken başkanlar “Üyeyi sadece bir defa kongrede oy kullanan biri olmaktan çıkartıp söz sahibi biri haline dönüştürüyoruz. Sorumluluğu tabana yayıyor ve sahiplenmeyi artırıyoruz” dedi.