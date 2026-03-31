Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni rapor: İstiklal Caddesi'ni geçen yıl kaç kişi ziyaret etti?

Yeni rapor: İstiklal Caddesi'ni geçen yıl kaç kişi ziyaret etti?

31.03.2026 16:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yeni rapor: İstiklal Caddesi'ni geçen yıl kaç kişi ziyaret etti?

İstiklal Caddesi'ni geçen yıl ziyaret edenlerin sayısı, 2024'e göre yüzde 18,7 artarak 107 milyonla rekor kırdı. Bundan önceki en yüksek rakam 91,8 milyonla 2022'de kayıtlara geçmişti.

Cushman & Wakefield I TR International tarafından hazırlanan ve İstiklal Caddesi'ni de kapsayan "12. İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu"na göre, söz konusu caddedeki yüksek doluluk oranları 2025'te de seyrini sürdürdü.

Caddelerdeki ziyaretçi trafiğinde turist odaklı bir ayrışma yaşanırken, İstiklal Caddesi 107 milyonla tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Bundan önceki en yüksek rakam 91,8 milyonla 2022'de kayıtlara geçmişti.

Günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde yüzde 13 artışla 240 bine yaklaşırken, hafta sonunda yüzde 27 yükselişle 427 bin olarak gerçekleşti.

GİYİM SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKİYOR

İstanbul'un hem turizm hem de perakende hareketliliği açısından en yoğun noktalarından biri olma özelliğini koruyan İstiklal Caddesi, kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin yoğunluğu ile ziyaretçi trafiğini artırdı.

İstiklal'deki 275 mağazadan 265'inin dolu olduğu görüldü. Mağazalar arasında yüzde 35 ile giyim ve ayakkabı sektörü başı çekerken, onu yüzde 31 ile yeme-içme, yüzde 15 ile kozmetik sektörü izledi. Markaların yüzde 85'inin yerel, yüzde 15'inin yabancı olduğu görüldü.

Caddede birincil kira seviyeleri aylık metrekare bazında 220 dolar olarak gerçekleşti.

İlgili Konular: #rapor #ziyaret #İStiklal caddesi

