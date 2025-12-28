İstiklal Caddesi’nde yılbaşı coşkusu: İETT’den nostaljik yeni yıl tramvay sürprizi

İETT, 155 yıllık tarihsel mirasını geleceğe taşıma vizyonu doğrultusunda nostaljik araç filosunun korunması ve yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’un hafızasında ayrı bir yeri olan Nostaljik Tramvay, 1914 yılından bu yana kentin sokaklarında yer alıyor. Kurum, bu toplu ulaşım kültürünü yaşatmak için hem teknik hem estetik açıdan bakım çalışmalarına devam ediyor.

1928 MODEL 223 NUMARALI TRAMVAY YENİDEN HAYAT BULDU

Bu kapsamda, 2025 yılında İETT’nin uzman ekipleri tarafından aslına birebir uygun şekilde restore edilen 1928 üretimi 223 numaralı nostaljik tramvay, yeni yıl için özel tasarımla süslendi. Tramvay, hem tarihi dokusunu koruyor hem de yılbaşı ruhunu İstiklal Caddesi’ne yansıtıyor.

İSTANBULLULARDAN TAM NOT

Yeni yıl konseptiyle hazırlanan nostaljik tramvay, İstanbulluların ve yerli-yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Fotoğraf çektirenler, tramvaya binenler ve caddeden geçenler, bu özel sürprize tam not verdi.