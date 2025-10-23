Yeni Şafak Ali Yerlikaya'yı açık açık hedef aldı: 'Danışmanı araştırılsın; Emoji Bakanı'

İktidara yakınlığıyla öne çıkan Yeni Şafak'ın televizyon kanalı Tvnet'te Yenisafak.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın gündeme ilişkin görüşlerini belirttiği programda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hedef alındı.

Kılıçarslan, Bakan Yerlikaya'nın danışmanlığını yapan ismin araştırılması gerektiğini söyleyerek "O iletişim profesörünün 28 Şubat'ta neler yaptığını araştıracak yürekli bir Yeni Şafak muhabiri aranıyor Ersin Çelik. Ali Yerlikaya'nın iletişim danışmanı olan adamın 28 Şubat'ta üniversitede tam olarak neler yaptığını araştırıp ortaya koyabilecek yürekli bir muhabir aranıyor” dedi.

Çelik de, "Bakalım" yanıtını verdi. Bunun üzerine Kılıçarslan , "Madem öyle manşet böyle” ifadelerini kullandı.

Ardından Çelik'in, "Mesela o sosyal medya algısı da bitti, İçişleri Bakanının sosyal medyası da..." ifadelerinin ardından Kılıçarslan, Yerlikaya'nın 'Emoji bakan' olarak anıldığını söyledi.

Kılıçarslan şunları sarf etti:

"Ali Yerlikaya nedir abi? Ali Yerlikaya kocaman bir emojiye dönüştü. Herkes dalga geçiyor, Emoji bakan diye.”